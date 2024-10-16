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15:46, 16 октября 2024Мир

Премьер Бельгии усомнился в успехе «плана победы» Зеленского

Премьер Бельгии Кроо не уверен в успехе «плана победы» Зеленского
Александр де Кроо

Александр де Кроо. Фото: Johanna Geron / Reuters

Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо заявил, что не уверен в успехе «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако уточняется, что глава бельгийского правительства считает важным выдвигать новые идеи по урегулированию украинского конфликта. «Мы изучаем детали в настоящее время. Важно продолжать представлять предложения. Мы не должны цинично относиться к этому, хотя это и действительно не первый план, до него было еще несколько», — сказал он.

По словам премьера, необходимо продолжать выдвигать мирные предложения и тогда одно из них в определенный момент окажется удачным. Он подчеркнул, что успех «плана победы» Зеленского зависит не только от сторонников Киева, но и от российской стороны.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что стратегия Североатлантического альянса по Украине заключается в продолжении военных действий. Он уточнил, что в рамках этой стратегии в случае принятия решения о начале переговоров с Россией Украина якобы сможет вести их с «позиции силы».

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      Виктория Кондратьева
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