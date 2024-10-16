Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:55, 16 октября 2024Моя страна

Россиянка вырастила гигантскую тыкву и уплыла на ней

Жительница Псковской области вырастила гигантскую тыкву и уплыла на ней

Фото: Marius Ciocirlan / Unsplash

Жительница Псковской области Юлия Богданова вырастила гигантскую тыкву, которую превратила в лодку и устроила на ней заплыв. Об этом сообщает Strana.Life.

Женщина вырастила тыкву на своем участке в деревне Игомель. Она решила превратить крупный овощ и нечто необычное, и построила из него лодку, которую назвала Дуняшей.

«Не карету я себе растила, а корабль. Сбылась мечта — тыквенный заплыв по Псковской воде на озере Стречино состоялся!» — рассказала Богданова.

Тыква весила 225 килограммов, до этого россиянке удалось вырастить овощ весом 135 килограммов. «Моя Дуняша выращена из семя моей прошлогодней тыквы Любавы, которая весила 135 килограммов», — поделилась она. Поездка на тыкве-лодке оказалась непродолжительной, но женщина пообещала учесть все свои ошибки в будущем.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц заявил о необходимости обсудить с Путиным Украину

      Рыбак на гидроцикле бросился на помощь тонувшему россиянину в Гоа и попал на видео

      Боррель призвал страны ЕС брать в долг ради помощи Украине

      В зоне СВО заметили редкий автомат А-545

      Ехавшего за рулем участника СВО расстреляли в Подмосковье

      Захарова назвала «план победы» Зеленского «кровавой пеной на губах нациста»

      Концертам Лаймы Вайкуле в Европе предрекли провал

      Назван самый продаваемый в России люксовый автомобиль

      Прокуратура потребовала арестовать подравшихся с игроками из ФСБ российских хоккеистов

      Раскрыты подробности о расстрелянном участнике СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше