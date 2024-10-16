Россиянка вырастила гигантскую тыкву и уплыла на ней

Жительница Псковской области вырастила гигантскую тыкву и уплыла на ней

Жительница Псковской области Юлия Богданова вырастила гигантскую тыкву, которую превратила в лодку и устроила на ней заплыв. Об этом сообщает Strana.Life.

Женщина вырастила тыкву на своем участке в деревне Игомель. Она решила превратить крупный овощ и нечто необычное, и построила из него лодку, которую назвала Дуняшей.

«Не карету я себе растила, а корабль. Сбылась мечта — тыквенный заплыв по Псковской воде на озере Стречино состоялся!» — рассказала Богданова.

Тыква весила 225 килограммов, до этого россиянке удалось вырастить овощ весом 135 килограммов. «Моя Дуняша выращена из семя моей прошлогодней тыквы Любавы, которая весила 135 килограммов», — поделилась она. Поездка на тыкве-лодке оказалась непродолжительной, но женщина пообещала учесть все свои ошибки в будущем.