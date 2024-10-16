Сбер запустил сбор средств на оплату проезда для волонтеров детдомов

СберВместе запустил сбор средств на оплату каршеринга для волонтеров детдомов

Сбер запустил сбор пожертвований на оплату каршеринга для волонтеров, помогающим сиротам в отдаленных детских домах. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Средства пойдут на оплату проезда участникам фонда «Старшие Братья Старшие Сестры», которые в рамках программы «Наставники детям» посещают детские дома для общения с местными воспитанниками. Каршеринг Ситидрайв удвоит полученную сумму и зачислит ее на корпоративный аккаунт фонда в сервисе Ситидрайв. Благодаря этому наставники смогут бесплатно ездить в детдома Москвы и области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга и Свердловской области.

Специально обученные волонтеры программы каждые выходные навещают детей, чтобы помочь им с домашним заданием, поиграть, погулять или посетить различные мероприятия. Благодаря этому сироты приобретают полезные навыки, учатся ориентироваться в городе и взаимодействовать с разными учреждениями: от банка до почты.

Пожертвовать можно любую сумму. Сбор осуществляется на благотворительной платформе СберВместе. Желающим поддержать волонтеров нужно перейти на страницу сбора, нажать кнопку «Помочь», ввести сумму и выбрать способ оплаты.