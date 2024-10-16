Среда обитания
Все
13:04, 16 октября 2024Среда обитания

Сбер запустил сбор средств на оплату проезда для волонтеров детдомов

СберВместе запустил сбор средств на оплату каршеринга для волонтеров детдомов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сбер запустил сбор пожертвований на оплату каршеринга для волонтеров, помогающим сиротам в отдаленных детских домах. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Средства пойдут на оплату проезда участникам фонда «Старшие Братья Старшие Сестры», которые в рамках программы «Наставники детям» посещают детские дома для общения с местными воспитанниками. Каршеринг Ситидрайв удвоит полученную сумму и зачислит ее на корпоративный аккаунт фонда в сервисе Ситидрайв. Благодаря этому наставники смогут бесплатно ездить в детдома Москвы и области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Екатеринбурга и Свердловской области.

Специально обученные волонтеры программы каждые выходные навещают детей, чтобы помочь им с домашним заданием, поиграть, погулять или посетить различные мероприятия. Благодаря этому сироты приобретают полезные навыки, учатся ориентироваться в городе и взаимодействовать с разными учреждениями: от банка до почты.

Пожертвовать можно любую сумму. Сбор осуществляется на благотворительной платформе СберВместе. Желающим поддержать волонтеров нужно перейти на страницу сбора, нажать кнопку «Помочь», ввести сумму и выбрать способ оплаты.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска почти закрыли крышку котла для ВСУ в Курской области

      Москвич обнаружил в машине змею

      Зеленский исключил территориальные уступки в своем «плане победы»

      В Кремле рассказали об ожидании прибытия Токаева на саммит БРИКС

      Сотрудники полиции нашли подпольный цех по производству жидкости для вейпов

      Сбер запустил сбор средств на оплату проезда для волонтеров детдомов

      Костин спрогнозировал ключевую ставку Банка России

      Трактор при уборке снега повредил премиальный лайнер в российском аэропорту

      Генсек НАТО призвал членов альянса увеличить расходы на оборону

      Водружение флага среди разрушенных домов взятого Россией под контроль села попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше