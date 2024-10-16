В США заявили о признании Западом невозможности возвращения Украины к границам 1991 года

WP: Запад признал, что Украина не сможет вернуться к границам 1991 года

Запад признал, что Украина не сможет вернуться к границам 1991 года. О невозможности возвращения страны к прежним границам заявили журналисты газеты Washington Post (WP), базирующейся в США.

Газета привела заявление одного из украинских командиров, который выразил мнение, что из-за мощи армии России Вооруженным силам Украины (ВСУ) все время приходится отступать. Журналисты также сослались на слова другого военного ВСУ, который ранее в беседе с британским изданием Financial Times заявлял, что сложно представить достижение Киевом цели по возвращению к границам 1991 года.

«Западные лидеры и дипломаты косвенно понимали эту реальность уже месяцами, но в итоге ее стали признавать», — подчеркнули журналисты WP.

Обозреватели газеты также привели слова президента Чехии Петра Павела, который ранее в интервью американскому изданию New York Times указал на то, что Украине следует трезво оценивать возможность достижения цели возвращения к границам 1991 года. Павел убежден, что конфликт не закончится ни поражением России, ни Украины. По его мнению, Киев в конечном итоге не сможет вернуться к прежним границам, а Россия не получит официального признания новых регионов со стороны Украины.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента. Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года.

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