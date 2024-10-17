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16:07, 17 октября 2024Экономика

Европейский центробанк снизил все три основные процентные ставки

Европейский центробанк понизил процентные ставки на 25 базисных пунктов
СюжетСтавки по кредитам:

Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Руководство Европейского центробанка (ЕЦБ) понизило все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов по итогам октябрьского заседания. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ставка по депозитам теперь составляет 3,25 процента годовых вместо прежних 3,5 процента. В свою очередь, ставку основных операций рефинансирования (main refinancing operations, MRO) руководство европейского регулятора понизило с 3,65 до 3,4 процента, а ставку по маржинальным кредитам — с 3,9 до 3,65 процента.

ЕЦБ объяснил свое решение продолжением дезинфляционного процесса в странах еврозоны. Как отметил регулятор, процесс постепенного снижения темпов роста потребительских цен в регионе «продолжается в соответствии с ожиданиями». Об этом свидетельствуют в том числе официальные данные по инфляции.

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      Анатолий Акулов
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