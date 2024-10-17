Франция успешно испытала новейшие дроны-камикадзе и объявила об их передаче Украине

Во Франции опубликовали видео испытаний БПЛА и пообещали передать их ВСУ

Франция провела испытания новейшей модели беспилотного летательного аппарата (БПЛА), поставки которого были обещаны Украине. Об этом в соцсети Х сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню.

«Успешные испытания первого французского барражирующего боеприпаса, или дрона-камикадзе», — написал глава оборонного ведомства, прикрепив к публикации видео с полигона.

Первую партию беспилотников передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) «в ближайшие недели», пообещал Лекорню. Министр отдельно отметил, что французская оборонная промышленность смогла наладить собственное производство БПЛА, добившись в данной области технологического суверенитета.

В феврале стало известно, что Франция ведет разработку нового дрона-камикадзе и намеревается наладить его поставки Украине. «Очень вероятно, что мы увидим большой успех», — заявил тогда Лекорню в интервью изданию Journal du Dimanche.