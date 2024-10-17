Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:23, 17 октября 2024Мир

Франция успешно испытала новейшие дроны-камикадзе и объявила об их передаче Украине

Во Франции опубликовали видео испытаний БПЛА и пообещали передать их ВСУ

Франция провела испытания новейшей модели беспилотного летательного аппарата (БПЛА), поставки которого были обещаны Украине. Об этом в соцсети Х сообщил французский министр обороны Себастьян Лекорню.

«Успешные испытания первого французского барражирующего боеприпаса, или дрона-камикадзе», — написал глава оборонного ведомства, прикрепив к публикации видео с полигона.

Первую партию беспилотников передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) «в ближайшие недели», пообещал Лекорню. Министр отдельно отметил, что французская оборонная промышленность смогла наладить собственное производство БПЛА, добившись в данной области технологического суверенитета.

В феврале стало известно, что Франция ведет разработку нового дрона-камикадзе и намеревается наладить его поставки Украине. «Очень вероятно, что мы увидим большой успех», — заявил тогда Лекорню в интервью изданию Journal du Dimanche.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      «После Аллаха вся надежда на тебя». Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков попросил помощи у Кадырова

      Украина снова пыталась ударить по региону России

      Зеленский прокомментировал тайные приложения своего «плана победы»

      Раскрыта судьба брошенного россиянкой в аэропорту Турции новорожденного ребенка

      Россиянам рассказали о пользе остывшего кофе

      Звезда «Универа» тайно стал отцом в третий раз

      Зеленский отверг критику «плана победы»

      Франция успешно испытала новейшие дроны-камикадзе и объявила об их передаче Украине

      В России начнут измерять «выработку на человека» у врачей

      Орбан объяснил причину тряски от «плана победы» Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше