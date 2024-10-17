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13:17, 17 октября 2024Россия

Горняки попали под обрушение на российском руднике

На Камчатке рудник обрушился на горняков, троих не удалось спасти

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На Камчатке трое горняков попали под обрушение рудника. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев во «ВКонтакте».

«Поступила информация о том, что в штреке №3 рудника АО "Быстринская горная компания "Кумроч" произошло обрушение породы. К месту происшествия на разведку выдвинулась нештатная военизированная горно-спасательная команда с соответствующей экипировкой», — написал он.

Трех горняков спасти не удалось, отметил министр, их тела достали из-под завалов.

Ранее на уральской шахте «Северопесчанская» произошло обрушение породы. ЧП случилось при закладке взрывчатки для проведения плановых взрывных работ. На горизонте 338 метров обвалилась порода, в момент взрыва в шахте находились пять горняков, один из которых получил несовместимые с жизнью травмы.

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      Никита Абрамов
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