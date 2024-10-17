IT-гигант уволил десятки работников после покупки патчей от прыщей вместо еды

Meta уволила десятки сотрудников за злоупотребление выплатами на питание

Американский IT-гигант Meta (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) уволил несколько десятков сотрудников. Как сообщает Financial Times (FT), речь идет о сотрудниках из Лос-Анджелеса. The Verge уточняет, что сокращения затронули подразделения Instagram (запрещенная в России социальная сеть) и WhatsApp.

Увольнения связаны с использованием купонов на питание. Meta обеспечивает бесплатной едой сотрудников в штаб-квартире в Кремниевой долине, а еще у них есть специальные купоны на еду. Уволенные злоупотребляли системой бесплатных обедов. Источники FT указывают, что они использовали 25-долларовые купоны не по назначению, а для покупки патчей от прыщей, стирального порошка, бокалов для вина и других товаров для дома.

The Guardian уточняет, что свои посты потеряли 24 человека. В том числе, сотрудник с зарплатой в 400 тысяч долларов в год. Имени этого сотрудника газета не называет, однако в соцсетях о потере работы рассказала Джейн Вонг. Она сообщала о новых функциях приложений до их анонса, а в 2023-м перешла в разрабатываемый Meta сервис микроблогов Threads.

В Meta увольнения подтвердили. «В ситуациях, когда должность ликвидируется, мы усердно работаем над поиском других возможностей для сотрудников», — сказал представитель компании.

Ранее в Meta прошла волна сокращений. В 2022-2023 годах уволили 21 тысячу человек. Сейчас там работают порядка 70,7 тысячи.