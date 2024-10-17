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17:00, 17 октября 2024Россия

Медведев оценил выполнение плана по набору контрактников в российские войска

Медведев: план по набору контрактников в ВС России выполнен на 78 процентов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Годовой план по набору контрактников в Вооруженные силы России выполнен на 78 процентов. Так выполнение плана оценил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев во время совещания по поводу комплектования войск, видео с совещания опубликовано на странице политика во «ВКонтакте».

Динамику по комплектованию ВС России Медведев оценил как хорошую. «По состоянию на середину месяца текущего года установленное годовое задание выполнено на 78 процентов. Темпы в общем и целом достаточно приличные», — заявил политик.

Зампред Совбеза добавил, что для войск важно, чтобы в темпах комплектования «не было провалов и иных проблем». Он отметил, что по итогам посещения пункта отбора на контрактную службу в Ярославской области не выявил серьезных проблем с ведением статистики учета новых военнослужащих.

В июле Медведев рассказал, что с начала 2024 года контракты с Минобороны заключили около 190 тысяч мужчин, в среднем каждый день численность объединенной группировки войск увеличивается на тысячу человек.

ЖЗЛ
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