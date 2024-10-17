Мэр немецкого города запретил украинским беженцам регистрироваться в учреждениях

Мэр города в Баварии запретил беженцам регистрироваться в учреждениях

Мэр немецкого города Бад-Грисбах в Баварии Юрген Фундке запретил украинским беженцам регистрироваться в муниципальных учреждениях. Об этом сообщает The Telegraph.

Чиновник заявил, что в детских садах, школах и центрах размещения больше нет мест. Отмечается, что мэр спровоцировал конфликт с представителями власти округа Пассау после того, как не удовлетворил их просьбу разместить 35 украинских беженцев.

Окружное управление Пассау, которое курирует вопросы миграции, направило Фундке письмо с требованием разрешить украинцам зарегистрироваться в Бад-Грисбахе, на что политик ответил: «Я прочту это на Рождество».

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что беженцы с Украины, прибывшие на территорию Германии, должны работать.