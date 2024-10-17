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20:12, 17 октября 2024Экономика

Названа цена самой дешевой квартиры в столице

«Метриум»: самая дешевая квартира в столице стоит 4,1 миллиона рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самая дешевая квартира на первичном рынке старой Москвы стоит 4,1 миллиона рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Апартамент площадью 12,8 квадратного метра расположен в Очаково-Матвеевском районе на западе столицы. На втором месте — квартира за 4,6 миллиона рублей площадью 20,2 квадратного метра в Молжаниновском районе на севере города.

В Новой Москве самой доступной оказалась квартира за 4,8 миллиона рублей площадью 21,8 квадратного метра в Щербинке (Новомосковский административный округ), а также апартамент за семь миллионов рублей площадью 23,3 квадратного метра в Коммунарке (Новомосковский административный округ).

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Всего на первичном рынке старой Москвы продается 5636 объектов до 10 миллионов рублей, из них 3747 — это квартиры, а 1889 — апартаменты. Большинство предложений относится массовому сегменту (4583 лота), в сегменте бизнес-класса представлены 1053 объекта.

Ранее россияне стали чаще покупать жилье спонтанно и на эмоциях. Так, вместо таких показателей, как локация, стоимость, достаточная удаленность от промзоны или грамотная планировка, на решение приобрести квартиру стали влиять необычный архитектурный облик дома или возможность ежедневно наблюдать красивые закаты из окна, сообщили аналитики девелоперской компании ССК.

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      Мария Черкасова
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