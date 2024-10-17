Названа цена самой дешевой квартиры в столице

«Метриум»: самая дешевая квартира в столице стоит 4,1 миллиона рублей

Самая дешевая квартира на первичном рынке старой Москвы стоит 4,1 миллиона рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Апартамент площадью 12,8 квадратного метра расположен в Очаково-Матвеевском районе на западе столицы. На втором месте — квартира за 4,6 миллиона рублей площадью 20,2 квадратного метра в Молжаниновском районе на севере города.

В Новой Москве самой доступной оказалась квартира за 4,8 миллиона рублей площадью 21,8 квадратного метра в Щербинке (Новомосковский административный округ), а также апартамент за семь миллионов рублей площадью 23,3 квадратного метра в Коммунарке (Новомосковский административный округ).

Всего на первичном рынке старой Москвы продается 5636 объектов до 10 миллионов рублей, из них 3747 — это квартиры, а 1889 — апартаменты. Большинство предложений относится массовому сегменту (4583 лота), в сегменте бизнес-класса представлены 1053 объекта.

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