Популярная секс-практика оказалась опасной для мужчин

Терапевт Дональд Грант предупредил, что так называемый эджинг, или оттягивание оргазма, может навредить мужскому здоровью. О практике, которая оказалась опасной для мужчин, он рассказал в беседе с изданием Joe.

Эджинг — это практика, при которой оргазм откладывается, она используется во время мастурбации и партнерского секса. Почти достигнув кульминации, партнеры останавливаются и начинают сначала, поскольку это может увеличить удовольствие и интенсивность оргазма. По словам Гранта, подобная практика может привести к эректильной дисфункции — половые органы могут потерять чувствительность, из-за чего мужчине будет сложнее достичь оргазма.

Кроме того, говорит врач, эджинг чреват травмами. «Повторяющаяся мастурбация в течение длительного времени может вызвать раздражение области гениталий, трение или разрывы кожи, особенно если не используется смазка. Это также может привести к перенапряжению яичек. Чтобы избежать травм, ограничьте сеансы эджинга и всегда используйте продукты, которые помогают избежать трения», — заключил он.

Ранее эксперты сайта с контентом для взрослых Clips4Sale выяснили, как за последние 20 лет изменились сексуальные предпочтения пользователей, и назвали самые популярные фетиши в 2024 году. Пользователи чаще всего интересовались эротической практикой «бондаж», в то время как 20 лет назад она занимала лишь пятое место в рейтинге.