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07:01, 17 октября 2024Забота о себе

Популярная секс-практика оказалась опасной для мужчин

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Терапевт Дональд Грант предупредил, что так называемый эджинг, или оттягивание оргазма, может навредить мужскому здоровью. О практике, которая оказалась опасной для мужчин, он рассказал в беседе с изданием Joe.

Эджинг — это практика, при которой оргазм откладывается, она используется во время мастурбации и партнерского секса. Почти достигнув кульминации, партнеры останавливаются и начинают сначала, поскольку это может увеличить удовольствие и интенсивность оргазма. По словам Гранта, подобная практика может привести к эректильной дисфункции — половые органы могут потерять чувствительность, из-за чего мужчине будет сложнее достичь оргазма.

Кроме того, говорит врач, эджинг чреват травмами. «Повторяющаяся мастурбация в течение длительного времени может вызвать раздражение области гениталий, трение или разрывы кожи, особенно если не используется смазка. Это также может привести к перенапряжению яичек. Чтобы избежать травм, ограничьте сеансы эджинга и всегда используйте продукты, которые помогают избежать трения», — заключил он.

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      Александра Лисица
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