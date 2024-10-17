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19:08, 17 октября 2024Путешествия

Пьяный пассажир самолета назвал бортпроводников «азиатскими ублюдками» и попал на видео

Daily Mail: пассажир Jetstar устроил дебош на борту самолета и попал на видео

Пьяный пассажир австралийского лоукостера Jetstar устроил дебош на борту самолета, оскорбил экипаж и попал на видео. Ролик сняла одна из участниц рейса, на него обратило внимание Daily Mail.

Конфликт произошел 28 сентября на рейсе из Мельбурна, Австралия, в Бангкок, Таиланд. В самом начале 10-часового полета путешественник из Великобритании начал кричать, петь, класть ноги на переднее сиденье и мешать попутчикам.

В ответ на попытки бортпроводников успокоить его мужчина назвал их «азиатскими ублюдками». По словам автора видео, дебошир принес на борт алкоголь и пил его прямо из бутылки.

Из-за неуправляемого пассажира пилотам пришлось совершить аварийную посадку в городе Дарвин, там полиция поднялась на борт и вывела мужчину под аплодисменты других участников рейса.

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      Мария Борисова
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