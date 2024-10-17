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14:01, 17 октября 2024Мир

В Совфеде ответили на разрешение Нидерландов использовать F-16 для ударов по России

Джабаров: разрешение Нидерландов наносить удары F-16 по РФ — громкое заявление

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Разрешение Нидерландов использовать переданные Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16 для ударов по России — это громкое заявление, счел первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор отреагировал на высказывание министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса.

«Во-первых, само Министерство обороны не имеет права давать такое разрешение. Решение должно быть главы голландского правительства, и оно должно быть согласовано с НАТО. Потому что, если они это совершат и получат ответный удар по своим базам, они же побегут в НАТО просить использовать пятую статью, так называемую взаимопомощь. Я думаю, им откажут сами члены НАТО», — заявил Джабаров.

Сенатор напомнил, что когда Турция сбила российский самолет, то пошла за помощью к членам НАТО, однако они отказали Анкаре.

Поэтому я думаю, что все-таки это пока громкие заявления, направленные на то, чтобы не дать погаснуть этому очагу агрессивности, который страны НАТО постоянно поддерживают

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

«Я думаю, что по мере наступления наших войск, по мере освобождения тех территорий, которые являются нашими в соответствии с нашей Конституцией, этот запал начнет постепенно иссякать. А если не иссякнет, то пусть обижаются и жалуются сами на себя», — заключил Джабаров.

Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Нидерланды разрешили ВСУ использовать переданные истребители F-16 для ударов по России, включая действия в российском воздушном пространстве без ограничений по дальности.

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      Варвара Кошечкина
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