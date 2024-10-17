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11:11, 17 октября 2024Интернет и СМИ

В Германии раскритиковали «план победы» Зеленского

RND: «план победы» Зеленского имеет мало шансов на реализацию

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Журналистка из Германии Ева Квадбек раскритиковала «план победы» президента Украины Владимира Зеленского. Свое мнение по поводу инициативы украинского лидера она выразила в статье, опубликованной на сайте издания Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

«"План победы" президента Украины Владимира Зеленского, к сожалению, так же далек от реальности, как (...) Украина от победы в конфликте», — написала Квадбек.

Журналистка отметила, что НАТО может пригласить в свой состав только ту страну, которая не ведет боевых действий. Кроме того, как подчеркнула Квадбек, западные страны не согласятся сбивать российские беспилотники. «Таким образом, "план победы" имеет мало шансов на реализацию», — подытожила она.

16 октября Зеленский публично представил в Верховной Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. В их числе — приглашение Украины в НАТО в ближайшее время, а также совместные с западными странами удары по российской авиации.

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      Олег Давыдов
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