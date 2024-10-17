Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:46, 17 октября 2024Культура

Селену Гомес раскритиковали за подаяние бездомному

Ставшую миллиардершей певицу Селену Гомес осудили за поданные бомжу 20 долларов

Кадр: tmz.com

Певицу Селену Гомес осудили за слишком маленькое подаяние бездомному на улице. Видео обсуждаемого инцидента опубликовал портал TMZ.

На кадрах видно, как артистка, проходя мимо человека возле ресторана Nobu Fifty Seven в Нью-Йорке, попросила своего охранника дать ему денег. Тот протянул бездомному 20 долларов, а певица пожелала ему «приятной трапезы».

В сети поступок знаменитости не оценили: в комментариях многие осудили Гомес за небольшую сумму пожертвования. Некоторые пользователи даже призвали отказаться от покупки билетов на будущие концерты певицы, чтобы снизить ее заработки.

Ранее стало известно, что Селена Гомес официально получила статус долларового миллиардера.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского отреагировали на слухи о готовности Украины создать ядерную бомбу

      Зеленский пообещал сделать все возможное для вступления в НАТО

      Россиянин объяснил хранение пяти килограммов марихуаны заботой о здоровье

      Глава российского региона написал пост со словами «очень тяжело сообщать такие новости»

      Стало известно о погибших при ДТП с груженным салютами грузовиком в российском регионе

      В Кремле объяснили реакцию Запада на «план победы» Зеленского

      Google отказалась открывать Android для всех

      Селену Гомес раскритиковали за подаяние бездомному

      43-летняя Адриана Лима в платье с откровенным декольте снялась для журнала

      СБУ обвинила депутата Рады в коррупции на десятки миллионов гривен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше