Селену Гомес раскритиковали за подаяние бездомному

Ставшую миллиардершей певицу Селену Гомес осудили за поданные бомжу 20 долларов

Певицу Селену Гомес осудили за слишком маленькое подаяние бездомному на улице. Видео обсуждаемого инцидента опубликовал портал TMZ.

На кадрах видно, как артистка, проходя мимо человека возле ресторана Nobu Fifty Seven в Нью-Йорке, попросила своего охранника дать ему денег. Тот протянул бездомному 20 долларов, а певица пожелала ему «приятной трапезы».

В сети поступок знаменитости не оценили: в комментариях многие осудили Гомес за небольшую сумму пожертвования. Некоторые пользователи даже призвали отказаться от покупки билетов на будущие концерты певицы, чтобы снизить ее заработки.

Ранее стало известно, что Селена Гомес официально получила статус долларового миллиардера.