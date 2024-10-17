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11:22, 17 октября 2024Россия

Сошедшего с ума после штурма Авдеевки бойца СВО вернули в ДНР

Сошедшего с ума после штурма Авдеевки бойца СВО вернули в строй, затем он пропал

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Участника специальной военной операции (СВО) с Урала, который сошел с ума после штурма Авдеевки, вместо увольнения из армии вернули в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом сетевому изданию «Екатеринбург Онлайн» рассказала мать военнослужащего.

Мужчина заключил контракт с Минобороны в мае 2023 года. После того как его отряд попал под минометный обстрел, солдат был контужен. Это спровоцировало изменения в его психике — боец постоянно думал, что попал в окружение, и кричал «живым не дамся».

В декабре 2023 года бойца признали негодным к военной службе. Однако вместо отправки домой осенью 2024 года его военным бортом доставили в Ростов-на-Дону, а оттуда — в Донецк. После этого связь с военнослужащим пропала.

Родители солдата подозревают, что их сына отправили на передовую. «Он три психушки прошел уже. А если его опять приступ накроет?» — задался вопросом отец военнослужащего. Родственники бойца подали жалобу в прокуратуру в связи с пропажей сына.

Ранее другой россиянин подписал «какие-то бумаги» и оказался с гранатометом под Авдеевкой. Мужчина лишился 95 % слуха из-за отита, однако его распределили в штурмовой батальон.

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      Алан Босиков
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