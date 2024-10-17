Стало известно об усилении артиллерией группировки ВСУ в районе Тернов

Марочко: ВСУ усиливает артиллерией группировку в районе Тернов в ДНР

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за неудач у Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) усиливает артиллерией дислоцированную в районе Тернов Донецкой народной республики группировку солдат. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Ссылаясь на собственные источники, он сообщил, что на высотах западнее Тернов выявлены новые позиции гаубичной артиллерии ВСУ. По его словам, вероятнее всего, украинское командование решило усилить тыловую поддержку группировки украинских военных, дислоцирующихся в районе Кременной, из-за усложнения оперативно-тактической обстановки.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные пресекли попытку украинской диверсионно-разведывательной группы проникнуть на подконтрольную Вооруженным силам России территорию ЛНР. Как стало известно, в районе Кременной военнослужащие армии России обнаружили 11 украинских солдат.