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10:06, 17 октября 2024Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о спасении семьи из Латвии от преследования властей

В ГПК Белоруссии рассказали о спасении семьи из Латвии от преследования властей

Кадр: Telegram-канал Пограничного комитета Беларуси

Минск спас многодетную семью из Латвии от преследования властей прибалтийской республики, позволив укрыться на территории Белоруссии. Об истории рассказала в Telegram пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК).

«17 октября семья из 12 человек смогла без потери времени на подготовку документов благодаря белорусскому безвизу проследовать в нашу страну», — говорится в публикации.

В госслужбе отметили, что семейная пара решила покинуть Латвию из-за дискриминации русских в Европейском союзе.

Ранее белорусские пограничники обнаружили тело беженца на границе с Латвией. Всего на латвийском участке границы белорусская погранслужба нашла с начала года 10 человек.

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      Глеб Палехов
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