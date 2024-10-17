В Бундестаге пригрозили главе МИД Бербок уголовным делом за срыв поставок оружия Израилю

В Бундестаге пригрозили Бербок уголовным делом за срыв поставок оружия Израилю

Вице-президент нижней палаты парламента ФРГ (бундестага), депутат от Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубицки пригрозил уголовным преследованием министру иностранных дел Германии Анналене Бербок и ее дипломатам за срыв поставок оружия Израилю. Об этом сообщает Bild.

Согласно расследованию газеты, Бербок и министр экономики Роберт Хабек, состоящие в партии «Союз 90/Зеленые», с марта блокировали поставки оружия Израилю.

Кубицки потребовал от Бербок и Хабека объяснений, соответствует ли действительности сообщение Bild. «Я ожидаю от них отставки, если сообщение окажется правдой. Если они этого не сделают, я больше не смогу совместить поддержку этой коалиции со своей совестью», — заявил политик, призвав отправить в МИД юристов по уголовным делам, чтобы привлечь дипломатов к ответственности.

Ранее члены немецкого кабмина от партии «Зеленых» рассказали, что израильское правительство должно было заверить правительство Германии в письменной форме, что оно не будет использовать экспорт оружия из Германии для совершения геноцида. Тель-Авив подписал официальный документ.