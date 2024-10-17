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10:55, 17 октября 2024Мир

В Германии заявили о ядерном преимуществе России над Европой

Spiegel: у РФ есть преимущество, которому Европа мало что может противопоставить

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

У России есть преимущество в области ядерных вооружений, которому Европа мало что может противопоставить. Об этом заявила немецкий оборонный эксперт и глава исследовательской группы по политике безопасности в Фонде науки и политики (SWP) Клаудия Майор, сообщает Der Spiegel.

По словам Майор, за последние 20 лет Москва провела масштабную модернизацию своих вооружений, куда якобы вошли ядерные ракеты средней дальности наземного базирования, запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от 1987 года. Она заявила, что с 2019 года появились свидетельства того, что Россия якобы разработала такую крылатую ракету, после чего США вышли из Договора.

«Таким образом, у России есть преимущество, которому европейцы пока мало что могут противопоставить. В Европе действительно есть системы морского и воздушного базирования, но они либо медленнее, либо имеют меньшую дальность действия», — сказала она.

Эксперт также уточнила, что американские системы наземного базирования, такие как ATACMS, действительно летают быстрее крылатых ракет, но не имеют достаточной дальности полета.

Ранее Майор оценила риск нападения России на Германию. Она отметила, что в случае конфликта с Москвой ФРГ в любом случае будет под угрозой атаки из-за расположения в центре Европы.

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      Виктория Кондратьева
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