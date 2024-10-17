В Госдуме предложили разрешить досрочный выход отцов-одиночек на пенсию

В ГД разработали законопроект о праве отцов-одиночек досрочно выходить на пенсию

В Госдуме разработали законопроект о праве на досрочное назначение страховой пенсии по старости мужчинам, являющимся единственным родителем трех, четырех, пяти и более детей, в 62, 61 и 55 лет соответственно. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, подготовленному группой депутатов от фракции ЛДПР, разрешать досрочный выход на пенсию планируется отцам-одиночкам, имеющим индивидуальный пенсионный коэффициент размером не менее 30 и стаж не менее 15 лет, ухаживавшим за детьми в течение восьми лет со дня приобретения статуса единственного родителя.

Отмечается, что при определении соответствующего права не будут учитываться дети, в отношении которых мужчина был лишен родительских прав или было отменено усыновление.

Депутат Сергей Леонов в беседе с агентством пояснил, что инициатива призвана устранить существующее сейчас неравенство, при котором «женщина, которая самостоятельно смогла воспитать троих и более детей, имеет право на досрочную пенсию, в то время как мужчины в аналогичной ситуации такой возможности лишены».

Летом 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий отцам право выдвигать требования об алиментах в адрес жен или бывших супруг. Мужчинам, которые прежде могли это делать только в некоторых случаях, в силу пенсионного возраста, нетрудоспособности, теперь могут претендовать на выплаты от матерей детей на основании самостоятельного ухода за ребенком в течение трех лет со дня его рождения.

Как стало известно ранее из материалов Минтруда РФ, в стране самостоятельно воспитывают детей чуть более миллиона мужчин — это происходит в 7,3 процента российских неполных семей.