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00:25, 17 октября 2024Силовые структуры

В России двух не вставших на воинский учет мужчин лишили гражданства

Волк: двух не вставших на воинский учет мужчин лишили приобретенного гражданства

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Двух мужчин, не вставших на воинский учет, лишили приобретенного гражданства. Об этом в Telegram-канале заявила представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщается, что полицейские в Москве обнаружили двух натурализованных граждан Российской Федерации, которые не встали на первоначальный воинский учет в течение двух недель согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе». В отношении мужчин приняты решения о прекращении гражданства РФ, указала Волк.

«Им сообщили о необходимости покинуть страну в связи с прекращением законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации», — отметила представитель МВД.

Ранее Волк сообщила, что МВД запросило у военкоматов данные о мигрантах, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. По ее словам, МВД приступило к реализации новых положений законодательства, согласно которым иностранцы лишаются приобретенного гражданства в случае неисполнения обязанностей по постановке на первоначальный воинский учет.

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      Маргарита Пименова
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