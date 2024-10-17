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14:03, 17 октября 2024Экономика

В России предложили запустить сервис безналичных расчетов для иностранцев

РБК: BRICS Pay для иностранцев предложили запустить в России до конца года

Фото: CandyRetriever / Shutterstock / Fotodom

Сервис BRICS Pay для безналичных расчетов иностранцев может появиться в России уже в этом году. О том, что его предложили запустить, сообщает РБК.

Речь идет об оплате по QR-коду. Он может заработать уже до конца текущего года. С помощью сервиса можно будет расплачиваться картами Visa и MasterCard внутри России и в перспективе картой МИР за ее пределами. Авторизация проводится по номеру телефона, а потом к приложению привязывается банковская карта. Чтобы оплатить покупку, нужно будет отсканировать код на кассе и сгенерировать код в приложении.

Как рассказал руководитель целевой подгруппы BRICS Payments and Fintech российской части рабочей группы Финансовые услуги Делового совета БРИКС Андрей Михайлишин, сейчас ведется работа по запуску BRICS Pay с российскими банками, имеющими свой эквайринг. Сервис должен будет работать не только в Москве, но и в других крупных городах, которые иностранцы посещают в деловых поездках.

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      Платон Щукин
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