В российском регионе в третий раз за год вдвое увеличили выплату за контракт с Минобороны

В Челябинской области вдвое увеличили выплату за отправку на СВО

В Челябинской области в третий раз за год вдвое увеличили выплату за контракт с Минобороны и отправку в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщило правительство российского региона в своем Telegram-канале.

Размер единовременной выплаты участникам СВО от региона вырастет с 705 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Еще 400 тысяч рублей россиянам будут платить из федерального бюджета. Кроме того, в регионе есть выплаты от муниципалитетов — 100 тысяч рублей.

«[Общая] единовременная выплата составит 2 миллиона рублей», — уточнили в областном правительстве. Эти деньги будут выплачивать россиянам, которые заключат контракт с Минобороны до конца 2024 года.

Это уже третье повышение региональной единовременной выплаты для контрактников с начала года. В июне размер пособия вырос с 225 тысяч до 305 тысяч рублей, еще через месяц — до 705 тысяч рублей.