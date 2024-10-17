VK запустила первую в России масштабную премию для любителей готовить

VK запустила премию для кулинарных блогеров «Фуд-премия 2024»

VK запустила первую в России масштабную премию для кулинарных блогеров «Фуд-премия 2024». Подать заявку могут рестораторы, шеф-повара, кулинары-любители и гастрономические обозреватели. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что для прохождения отбора участник должен вести блог с аудиторией не менее 5 тысяч подписчиков на любой платформе, а также иметь или завести аккаунты в «Дзене», «Одноклассниках» (ОК) или во «ВКонтакте». Там автор должен публиковать уникальный контент на кулинарную тему, причем делать это регулярно.

Всего работы будут оцениваться в 13 номинациях. Среди них: «Открытие года», «Прорыв года», «Вкусная подача», «Народный кулинар» и другие. В рамках премии также представлены специальные номинации от ОК — «Лучший мастер-класс по кулинарии» и «Семейный рецепт».

Авторы лучшего контента смогут претендовать на попадание в список финалистов. Шорт-лист с победителями отберет специальная комиссия. В нее войдут эксперты VK, ресторатор и телеведущий Александр Белькович, фуд-блогер Макс Брандт, гастрокритик и ресторатор Артем Карисалов, а также руководитель Всероссийского проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

«На мой взгляд, видео — это лучший способ передать вкус блюда через экран. Лично я при отборе конкурсных работ буду делать акцент и на визуальную составляющую, и на сам рецепт. Я должен захотеть ваше блюдо через экран! Главное, чтобы ваш контент завораживал», — отметил Белькович и посоветовал не бояться выделяться.

Победители получат денежные призы, памятные брендированные статуэтки и наборы для создания качественного мобильного контента (смартфоны и световое оборудование). Церемония награждения пройдет в офлайн-формате в конце ноября.