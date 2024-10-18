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17:38, 18 октября 2024Культура

Билли Айлиш назвали претенденткой на роль в сериале «Мистер и миссис Смит»

Deadline: Айлиш может сыграть главную роль в сериале «Мистер и миссис Смит»

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Певица Билли Айлиш может сыграть главную роль в новом сезоне сериала «Мистер и миссис Смит». Об этом сообщает портал Deadline.

Ремейк фильма 2005 года в виде сериала был продлен на второй сезон, но в нем сменятся исполнители главных ролей. Инсайдеры сообщают, что студия Amazon MGM ищет актеров на замену Дональду Гловеру и Майе Эрскин, которые сыграли в первом сезоне шоу.

Интересно, что Билли Айлиш уже снималась в игровых проектах — в сериале Гловера «Рой». Он же является соавтором и исполнительным продюсером «Мистера и миссис Смит».

Ранее стало известно, что четвертый эпизод сериала «Пингвин» попал в список лучших в истории.

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      Андрей Шеньшаков
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