Билли Айлиш назвали претенденткой на роль в сериале «Мистер и миссис Смит»

Deadline: Айлиш может сыграть главную роль в сериале «Мистер и миссис Смит»

Певица Билли Айлиш может сыграть главную роль в новом сезоне сериала «Мистер и миссис Смит». Об этом сообщает портал Deadline.

Ремейк фильма 2005 года в виде сериала был продлен на второй сезон, но в нем сменятся исполнители главных ролей. Инсайдеры сообщают, что студия Amazon MGM ищет актеров на замену Дональду Гловеру и Майе Эрскин, которые сыграли в первом сезоне шоу.

Интересно, что Билли Айлиш уже снималась в игровых проектах — в сериале Гловера «Рой». Он же является соавтором и исполнительным продюсером «Мистера и миссис Смит».

Ранее стало известно, что четвертый эпизод сериала «Пингвин» попал в список лучших в истории.