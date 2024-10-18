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09:14, 18 октября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников пожаловался на неуважение и удалил Telegram-канал

Врач Мясников пожаловался на неуважительные комментарии и удалил Telegram-канал

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Врач общей практики и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников пожаловался на неуважительные комментарии и удалил свой Telegram-канал «Вопросы доктору», созданный 14 октября. Об этом он написал в своем основном канале в Telegram.

Мясников рассказал, что проанализировал сообщения подписчиков на своем канале «Вопросы доктору», который он создал для того, чтобы отвечать аудитории на вопросы о здоровье. «То, что там бардак и неразбериха, — полбеды. Это со временем могло бы структурироваться», — предположил врач.

Однако, по словам специалиста, 70 процентов поступающих на новый канал сообщений — неуважительные комментарии. «То коротко отвечаю, то админа им подавай, то еще что. Удаляю канал и закрываю тему. Мне что, больше всех надо?!» — возмутился доктор.

14 октября Мясников сообщил, что создал отдельный Telegram-канал «Вопросы доктору», чтобы отвечать на вопросы своей аудитории о здоровье. Тогда же врач предупредил, что после этого от его имени могут начать орудовать мошенники, и заверил, что никогда не попросит денег у подписчиков и не будет писать им личные сообщения с различными просьбами.

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      Олег Давыдов
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