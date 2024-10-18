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12:42, 18 октября 2024Интернет и СМИ

Гладков опроверг захват Журавлевки ВСУ

Губернатор Белгородской области опроверг опроверг захват Журавлевки ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию о заходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Журавлевку. Соответствующие сообщения появились в украинских СМИ и Telegram-каналах.

В них говорится, что украинские военные закрепили позиции на окраинах села Журавлевка и возле него. «Украинцы уже закрепились в Белгородской области, если кто-то не понял», — пишут авторы Telegram-каналов.

Губернатор Белгородской области опроверг эти сведения. По его словам, на сегодняшний день Журавлевка находится под абсолютным контролем российских военных. «Сейчас [Журавлевка] находится под абсолютным на сегодняшний день, на сегодняшний час, контролем ситуации наших военных», — сказал он.

Сообщения о том, что ВСУ заняли Журавлевку в Белгородской области, не получили распространения среди российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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