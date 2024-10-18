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18:18, 18 октября 2024Ценности

Модные в 70-х брюки назвали трендом зимы

Vogue: модные в 1970-х годах вельветовые брюки станут трендом зимой

Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images

Редакторы французской версии Vogue назвали модные брюки на зиму. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в грядущем сезоне трендом станут вельветовые штаны, которые были особенно популярны в 1970-х, а впоследствии в 1990-х годах. Подобные предметы гардероба появились в новых коллекциях известных брендов. В их числе — Dries Van Note, Louis Vuitton и Alberta Ferretti.

Кроме того, данные изделия продемонстрировали на публике знаменитости. Например, американская модель Белла Хадид вышла в свет в синем костюме, который состоял из вельветовых брюк и жакета.

Ранее в октябре амбарную куртку рабочего также назвали трендом зимы.

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      Алина Гостева
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