Российские военные за неделю взяли под контроль два населенных пункта в ДНР

МО сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов в ДНР за неделю

Российские военные за неделю взяли под контроль два населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) — Михайловку и Красный Яр. Об этом сообщило Минобороны России (МО РФ).

Как уточнили в министерстве, населенные пункты взяли под контроль бойцы подразделений группировки войск «Центр».

Раскрывая подробности боев, в ведомстве уточнили, что за неделю российские военные нанесли поражение формированиям семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, десантно-штурмовой, воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад Национальной гвардии.

«Отражены 59 контратак штурмовых групп противника», — добавили в МО РФ.

За неделю на этом направлении потери украинских формирований составили около 3350 военных и более 60 единиц техники, включая иностранную. Среди уничтоженной техники ВСУ — два бронетранспортера VAB производства Франции, три боевых бронированных машины HMMWV производства США и две Kirpi турецкого производства.