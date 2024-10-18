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08:32, 18 октября 2024Мир

Стали известны неожиданные обстоятельства ликвидации главы ХАМАС

NYT: ликвидировавшие лидера ХАМАС Синвара солдаты ЦАХАЛ не ожидали встречи

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ликвидировавшие лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхью Синвара, не ожидали встречи с ним. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских чиновников.

«Солдаты, которые неожиданно столкнулись с Синваром в среду, были частью группы, обучавшейся на командиров отделений», — подчеркивает NYT.

Изданию стали известны неожиданные обстоятельства ликвидации главы ХАМАС вечером 17 октября. Как сообщается, группа солдат ЦАХАЛ патрулировала территорию в южной части сектора Газа и столкнулась с палестинскими боевиками.

Израильские военные опознали Синвара только после перестрелки и удара по зданию с засевшими бойцами ХАМАС. По словам источников издания, лидер ХАМАС был ликвидирован с двумя другими боевиками, никаких признаков заложников поблизости не было. Также были найдены деньги и оружие.

Ранее ЦАХАЛ опубликовал кадры с БПЛА с последними минутами жизни Синвара. Лидер ХАМАС предпринял попытку отмахнуться от дрона предметом, напоминающим палку.

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      Юрий Леонов
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