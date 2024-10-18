Стали известны подробности продвижения ВС России в Часовом Яре

«Иди и смотри»: российские войска продолжают продвигаться в Часовом Яре

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) продолжают продвигаться в Часовом Яре. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на российского военного.

«В самом Часике наши войска сильно продвинулись. Смогли закрепить в микрорайоне Октябрьский», — передает Telegram-канал слова военнослужащего.

Он добавил, что под контроль армии России практически перешел населенный пункт Калиновка, а позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) охватываются к югу от Часова Яра.

«В целом положение для ВСУ и на этом направлении становится критическим», — заключают авторы.

Ранее о продвижении ВС России в населенном пункте сообщал украинский аналитический проект Deep State. Известно, что на данном участке солдаты армии России взяли под контроль развилку дорог, ведущую в Часов Яр из Константиновки. Кроме того, ВС России добились успехов в северных районах у населенного пункта.