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13:08, 18 октября 2024Бывший СССР

Стали известны подробности продвижения ВС России в Часовом Яре

«Иди и смотри»: российские войска продолжают продвигаться в Часовом Яре

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) продолжают продвигаться в Часовом Яре. Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на российского военного.

«В самом Часике наши войска сильно продвинулись. Смогли закрепить в микрорайоне Октябрьский», — передает Telegram-канал слова военнослужащего.

Он добавил, что под контроль армии России практически перешел населенный пункт Калиновка, а позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) охватываются к югу от Часова Яра.

«В целом положение для ВСУ и на этом направлении становится критическим», — заключают авторы.

Ранее о продвижении ВС России в населенном пункте сообщал украинский аналитический проект Deep State. Известно, что на данном участке солдаты армии России взяли под контроль развилку дорог, ведущую в Часов Яр из Константиновки. Кроме того, ВС России добились успехов в северных районах у населенного пункта.

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      Валентин Карант
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