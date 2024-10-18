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16:28, 18 октября 2024Интернет и СМИ

Умерла 31-летняя звезда шоу «Холостяк»

Звезда шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина умерла в возрасте 31 года
Вероника Мурашкина

Вероника Мурашкина. Кадр: Городской телеканал Ярославль / YouTube

Звезда шоу «Холостяк» на канале ТНТ Вероника Мурашкина умерла в возрасте 31 года. Об этом сообщает «Новосибирск Онлайн».

«Сегодня ночью этого светлого человека не стало», — заявил в разговоре с изданием знакомый Мурашкиной. По предварительным данным, причиной смерти могло стать заболевание легких, которое появилось у экс-участницы шоу несколько лет назад.

Сообщается, что в 2020 году звезду проекта сбил на машине пьяный водитель. В результате Мурашкина сильно повредила ногу. «Ее ногу собирали буквально по кусочкам. Она долго лечилась, лежала в клиниках и восстанавливалась», — рассказал собеседник издания. По его словам, Мурашкина была в очереди на трансплантацию.

Вероника Мурашкина участвовала в шоу «Холостяк» в 2017 году. Она и другие конкурсантки соревновались за внимание актера Ильи Глинникова. Участница покинула соревнование в последней серии проекта. В этом же году фотографии экс-участницы программы опубликовали в мужском журнале Playboy.

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