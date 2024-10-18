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13:06, 18 октября 2024Россия

В российском регионе мигрантам захотели запретить торговать алкоголем и сигаретами

В Магаданской области мигрантам намерены запретить продавать алкоголь и сигареты

Фото: Shutterstock / Fotodom

В российском регионе мигрантам захотели запретить торговать алкоголем и сигаретами. Речь идет о Магаданской области, следует из проекта указа губернатора.

Запрет на работу иностранных специалистов в специализированных магазинах намерены ввести с 2025 года — проект еще должен пройти общественное обсуждение.

В случае принятия документа местному бизнесу дадут три месяца на увольнение иностранцев, работающих по патенту.

Как следует из пояснительной записки, иностранные специалисты зачастую имеют низкий образовательный уровень и недостаточную правовую грамотность, а потому часто замещают рабочие места, не требующие профессионального образования. «Это создает предпосылки для дискриминации местных граждан», — говорится в проекте указа.

Ранее в Кемеровской области мигрантам запретили работать сразу в десятке сфер, среди которых — производство детского питания и диетических пищевых продуктов, торговля и подбор персонала.

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      Елена Торубарова
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