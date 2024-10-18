Вагоны товарного поезда сошли с рельсов в Подмосковье

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья с рельсов сошли вагоны товарного поезда

В Сергиево-Посадском районе Подмосковья с рельсов сошли вагоны товарного поезда. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в Telegram.

По информации надзорного органа на транспорте, с путей сошли два хвостовых вагона состава.

«Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются (...) При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Днем ранее, 17 октября, во Владимирской области с рельсов сошли семь вагонов грузового поезда. Авария произошла вечером на станции Муром.