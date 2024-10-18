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19:23, 18 октября 2024Ценности

Victoria's Secret обвинили в ущемлении плюс-сайз-моделей

Обозреватель Макхейл обвинила Victoria's Secret в ущемлении плюс-сайз-моделей

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret, который вернулся с грандиозным шоу после пятилетнего перерыва, обвинили в дискриминации плюс-сайз-моделей. Соответствующий материал публикует The Sun.

Модный обозреватель Эбби Макхейл обратила внимание, что в дефиле участвовало всего несколько плюс-сайз-манекенщиц и возрастных моделей, среди которых были Эшли Грэм, Девин Гарсия, Палома Эльсессер, Тайра Бенкс и Кейт Мосс. При этом критик обвинила марку в ущемлении упомянутых участниц, поскольку для них подобрали чересчур закрытые наряды.

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«Взрослых и полных моделей явно прикрыли больше остальных. Возможно это было их личное решение, но стыдно даже думать о том, что красивые комплекты белья предназначались для стройных девушек», — высказалась автор материала.

Показ Victoria's Secret состоялся 16 октября в Нью-Йорке. В нем приняли участие как молодые звезды индустрии, так и давние «ангелы» бренда, в том числе сестры Джиджи и Белла Хадид, Ирина Шейк, Даутцен Крус, Имаан Хаммам, Адриана Лима, Барбара Палвин и другие именитые модели.

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      Карина Черных
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