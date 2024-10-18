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17:42, 18 октября 2024Интернет и СМИ

Власти опровергли сообщение об атаке ВСУ на воинскую часть в Пензенской области

Мельниченко опроверг сообщение об атаке ВСУ на воинскую часть в Сердобске

Фото: Сергей Лаврентьев / Фотобанк Лори

Власти Пензенской области опровергли распространившиеся в Telegram-каналах сообщение о том, что склад боеприпасов в Сердобске подвергся атаке реактивных дронов Вооруженных сил Украины.

В публикациях утверждалось, что в ночь с 16 на 17 октября несколько реактивных дронов атаковали арсенал ракетного и артиллерийского вооружения войсковой части 58661-90. После атаки на территории арсенала якобы возник пожар.

Информацию опровергли в правительстве Пензенской области. Губернатор Олег Мельниченко заявил, что сообщение об атаке на воинскую часть быть призвано вызвать у граждан панику. «Сообщаю, что эта "информация" не соответствует действительности. Прошу жителей Пензенской области не распространять фейки и пользоваться только официальными источниками. Не дайте себя обмануть!» — призвал чиновник.

Администрация города Сердобска также подтвердила недостоверность информации, разместив на своей официальной странице заявление губернатора. Министерство обороны России между тем не сообщало о попытках атак украинских беспилотников в Пензенской области 16-17 октября, информации о пожаре в Сердобске также не публиковало региональное МЧС.

Сообщение об атаке на воинскую часть не получило освещения в российских СМИ. Ряд изданий и агентств опубликовали материалы с опровержением этих данных — РБК, ТАСС, Penzainform, aif.ru, kp.ru.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Алина Гончарова
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