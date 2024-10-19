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13:19, 19 октября 2024Мир

Суверенность стран — членов БРИКС оценили

Посол Копыркин: БРИКС — клуб, где не принято «выкручивать руки»

Фото: Максим Платонов / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В БРИКС не действует политика «выкручивания рук» — вопросы решаются на основе равноправия, открытости, взаимного уважения, прагматизма и солидарности. О суверенности стран — членов организации высказался посол России в Армении Сергей Копыркин в беседе с агентством РИА Новости.

«Это клуб суверенных государств, в рамках которого не принято навязывать абсурдные или малореалистичные решения, "выкручивать руки" для обслуживания интересов кучки предводителей», — заявил дипломат. Также, как уточнил Копыркин, для вступления в БРИКС не требуется брать на себя юридические обязательства, отказываться от сложившихся торговых связей или вносить изменения в законодательство, что выгодно отличает ее от классических международных организаций. По словам посла, членство в ней не подразумевает пренебрежения собственными интересами, в том числе и в сфере госбезопасности.

Присоединение к союзу не угрожает духовным и культурным ценностям стран, сохраняя за ними независимость в вопросах внутренней и внешней политики.

Ранее эксперты назвали причины экономического сближения стран — членов БРИКС. Среди них выделяют комфортные инвестиционные условия в организации, прозрачность экономических процессов в России на фоне двойных стандартов, действующих в западных странах, которые ранее считались надежными партнерами.

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      Виктория Клабукова
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