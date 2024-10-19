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22:14, 19 октября 2024Мир

Иран предупредил Израиль о «красных линиях»

МИД Ирана: любая атака Израиля на Иран будет «красной линией»

Фото: Hasan Mrad / Keystone Press Agency / Global Look Press

Любая атака Израиля на Иран будет считаться «красной линией» и не останется без равноценного ответа. Об этом в интервью турецкому телеканалу NTV заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

«Если Израиль нападет на нас, то мы полностью готовы дать ответ. Мы ответим соответствующе, но надеемся, что Израиль не станет проверять нашу готовность. Любая атака на Иран является для нас "красной линией"», — сказал он.

Министр подчеркнул, что в случае нанесения удара Израиль получит симметричный ответ со стороны Ирана. Аракчи предупредил, что Тегеран не будет задерживаться с ответной атакой, «но и спешить не будет».

Ранее Аббас Аракчи заявил, что ликвидация главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара не остановит деятельность организации, а лишь усилит решимость и мотивацию палестинцев. Он также указал, что Израиль не может существовать без помощи США и не способен «совершать преступления в Газе и Ливане» без их поддержки.

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      Артём Верейкин
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