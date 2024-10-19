Ксения Собчак показала 20-летнюю сумку за 3,5 миллиона рублей

Журналистка Собчак показала образ с сумкой за 3,5 млн рублей, которой 20 лет

Журналистка Ксения Собчак показала образ с сумкой за 3,5 миллиона рублей, которую она купила 20 лет назад. Фото знаменитость опубликовала в своем Telegram-канале.

На снимке показана знаменитая сумка модели Kelly бренда Hermès. Изделие выполнено из красного бархата. «И круто — это когда ты не купил винтажную Kelly, а прожил с ней, как я, 20 лет. Old money по-русски, так сказать», — прокомментировала фото Собчак.

Ранее пользователи сети высмеяли образ знаменитости с сумкой за полмиллиона рублей. 42-летняя Собчак разместила серию снимков, на которых предстала в пальто с изображением лиц и платье бренда Comme des Garçons. Помимо этого, звезда надела черные сапоги на плоском ходу до колена и солнцезащитные очки.

В качестве аксессуаров она выбрала многочисленные украшения и сумку Louis Vuitton, которую создавали в коллаборации с японским мультипликатором Такаси Мураками в 2003 году. Пользователям сети такое сочетание не понравилось, и они посоветовали Собчак купить хороший вкус.