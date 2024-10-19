Мать погибшего на СВО бойца добилась отмены выплат для ушедшего из семьи бывшего мужа

Проект LegalCharity: мать погибшего бойца лишила ушедшего из семьи мужа выплат

Мать погибшего на специальной военной операции (СВО) россиянина Анна (имя изменено) лишила бывшего мужа компенсационных выплат за гибель сына из-за фактического отсутствия мужчины в жизни ребенка после развода. Об этом случае «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе платформы бесплатной юридической помощи LegalCharity.

Отмечается, что в 2022 году 27-летний сын Анны отправился на СВО. В тот момент, когда стало известно о его гибели, на связь вышел бывший муж женщины Игорь (имя изменено), который после развода не принимал фактического участия в воспитании общих детей. Специалисты LegalCharity рассказали, что мужчина обратился за выплатами за погибшего мобилизованного сына и успел получить от государства полтора миллиона рублей.

Общая сумма компенсационных выплат составляет порядка 12 миллионов рублей на двоих родителей и по умолчанию выплачивается в равных долях пресс-служба платформы бесплатной юридической помощи LegalCharity

«Нам удалось убедить суд в том, что родительские обязанности не сводятся к одному лишь только материальному обеспечению, которое к тому же в данном случае было недостаточным. Основной обязанностью родителей является содержание, защита прав и интересов детей. Поскольку родители несут одинаковую ответственность за воспитание и развитие ребенка, данная обязанность должна выполняться независимо от наличия или отсутствия брака родителей, а также их совместного проживания», — рассказал младший партнер юридической фирмы «СТРИМ», руководивший судебным спором Евгений Клементьев.

По результатам рассмотрения дела суд удовлетворил иск Анны в полном объеме и лишил Игоря всех причитающихся ему выплат и компенсаций за погибшего сына. Также мужчина должен вернуть выплаченные ему полтора миллиона рублей бывшей жене.

Ранее кабмин утвердил алгоритм выплаты ежемесячных компенсаций контрактникам и мобилизованным россиянам, которые отправились в зону СВО. Согласно постановлениям, выплаты назначат военным, которые имели пенсию за выслугу лет. Их размер будет равен 100 процентам такой пенсии, выплачиваемой на день постановления выплаты.

Кроме того, ежемесячная компенсация будет начисляться пропорционально времени участия бойцов в спецоперации, ее не отменят и в случаях, если военнослужащего захватят в плен или признают безвестно отсутствующим. Для назначения выплат необходимо обратиться с рапортом на имя командира или начальника.

