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17:49, 19 октября 2024Бывший СССР

На Украине вновь выступили за снижение возраста мобилизации

Депутат Рады Костенко: текущий возраст мобилизации встречает непонимание в США

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

Текущие возрастные нормы мобилизации на Украине встречают непонимание среди конгрессменов в США. О необходимости изменить нижнюю границу ценза вновь заговорил депутат и секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко. Его слова приводит издание «Страна.ua».

Как отметил Костенко, в частных беседах американские политики выражают сомнения насчет проблем с мобилизацией в Украине. «Идет война за независимость, вы воюете, мы даем оружие. Вы говорите, что у вас проблемы с мобилизацией. Почему же во всех странах призывают с 18 лет, а у вас с 25 лет?» — цитирует их Костенко.

Киев обвиняют в страхе перед кардинальными решениями, заявил он. При этом сам депутат не считает снижение возраста мобилизации радикальной мерой и активно за нее выступает. Костенко убежден, что если Конституция разрешает избираться в парламент с 21 года, то, достигнув двадцатилетия, можно стать и солдатом.

Ранее Кабмин Украины уменьшил срок явки в военкомат по повестке. Теперь вместо двух недель на прибытие в территориальный центр комплектования жителям областных центров дается срок семь дней. Проживающие в других населенных пунктах должны явиться не позднее чем через десять дней.

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      Виктория Клабукова
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