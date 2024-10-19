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01:37, 19 октября 2024Россия

В Госдуме оценили готовность северокорейских военных участвовать в СВО

Депутат Журавлев: у военных из КНДР недостаточно опыта для участия в СВО

Фото: Guang Niu / Reuters

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что он был бы рад видеть солдат из КНДР на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), отметив, что пока у них недостаточно опыта для помощи российским военным сообщает «Газета.Ru».

«Удивительно, но среди всех разведок мира на линии боевого соприкосновения северных корейцев углядели только украинская и, как не сложно предположить, южнокорейская. НАТО, к примеру, их в упор не видит, как все остальные западные спецслужбы», — заявил депутат.

По его словам, украинскому президенту Владимиру Зеленскому выгодно нагнетать ситуацию, делая вид, что «против него воюет полмира», объясняя плачевную ситуацию для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя «уникальными военными из КНДР».

Журавлев подчеркнул, что Россия была бы рада помощи бойцов из других стран, однако вряд ли они смогли бы оказать какое-то решающее воздействие на поле боя из-за недостатка необходимого для этого опыта. Он предложил северокорейским военнослужащим для начала пройти курсы молодого бойца.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что у альянса нет свидетельств присутствия армии КНДР на Украине и ее участия в конфликте. По его словам, несмотря на это, Северная Корея продолжает оказывать военную помощь России, «поставляя оружие и технологии».

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      Марина Совина
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