Аэролодка с людьми перевернулась на реке в Якутии

Прокуратура Якутии проверяет инцидент с переворотом аэролодки на реке Вилюй

На реке Вилюй в Якутии перевернулась аэролодка с людьми. По факту произошедшего ведется проверка соблюдения требований эксплуатации водного транспорта, сообщила пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры в Telegram.

Инцидент произошел 19 октября 2024 года. В ведомстве рассказали, что в вечернее время четверо мужчин на аэролодке с пневмоподушкой выехали с берега реки Вилюй города Вилюйска Республики Саха (Якутия) в местность «Харабый» на охоту. На острове «Баранка» двое мужчин высадились, остальные направились дальше. По пути аэролодка ударилась о дно реки и перевернулась на песчаный берег «Татар», находящийся около 20 километрах от берега города Вилюйска.

Весной аэролодка перевернулась на Байкале.