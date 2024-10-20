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08:17, 20 октября 2024Россия

Аэролодка с людьми перевернулась на реке в Якутии

Прокуратура Якутии проверяет инцидент с переворотом аэролодки на реке Вилюй

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На реке Вилюй в Якутии перевернулась аэролодка с людьми. По факту произошедшего ведется проверка соблюдения требований эксплуатации водного транспорта, сообщила пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры в Telegram.

Инцидент произошел 19 октября 2024 года. В ведомстве рассказали, что в вечернее время четверо мужчин на аэролодке с пневмоподушкой выехали с берега реки Вилюй города Вилюйска Республики Саха (Якутия) в местность «Харабый» на охоту. На острове «Баранка» двое мужчин высадились, остальные направились дальше. По пути аэролодка ударилась о дно реки и перевернулась на песчаный берег «Татар», находящийся около 20 километрах от берега города Вилюйска.

Весной аэролодка перевернулась на Байкале.

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      Марина Совина
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