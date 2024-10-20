Итальянец восхитился Россией и сравнил ее со своей родной страной

Итальянец Страмецци о сравнении РФ с его родиной: в Италии стало отвратительно

Перебравшийся в Россию несколько месяцев назад итальянец Пьетро Страмецци восхитился страной и сравнил ее со своей родиной. Его комментарий приводит РИА Новости.

По словам иностранца, главную роль в переезде сыграло отношение российских властей к традиционным ценностям. «В Италии есть проблемы с дегенеративной леволиберальной политикой — по поводу ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), и не только. Стало отвратительно», — поделился он, отметив, что после переезда он из католицизма перешел и православие, а одной из главных его жизненных целей является создание семьи в России.

При этом, несмотря на переезд, итальянец по сей день считает себя патриотом своей страны. «Но, к сожалению, я потерял надежду на возможность поменять ситуацию там», — подытожил он.

Ранее известный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом в реестр иноагентов), переехавший в Испанию, сравнил менталитет россиян и испанцев и назвал Москву самым модным городом на земле.

