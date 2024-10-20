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06:56, 20 октября 2024Ценности

У жены ликвидированного лидера ХАМАС заметили сумку за десятки тысяч долларов

Власти Израиля: у супруги Синвара была сумка Hermès Birkin за 32 тысячи долларов

Фото: Rolf Vennenbernd / Globallookpress

У жены ликвидированного главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара была сумка, стоимость которой составляла десятки тысяч долларов, заявили власти Израиля в социальной сети X.

В сообщении отмечается, что супруга лидера ХАМАС пробиралась к туннелям в ночь перед 7 октября 2023 года, неся в руках сумку Hermès Birkin стоимостью 32 тысячи долларов. «В то время как жители Газы терпели лишения под властью ХАМАС, Синвар и его семья бесстыдно жили в роскоши», — говорится в публикации.

Модель аксессуара, запечатленная на снимке, произведена во Франции и выполнена из кожи. Ее стоимость составляет 32 тысячи долларов (порядка 3 миллионов рублей).

Ранее французский бренд Hermès попал в скандал из-за политики продажи популярных сумок Birkin и Kelly. Недовольные покупательницы, которые потратили сотни тысяч рублей в бутиках, подали на модный дом в суд, когда им отказались продавать сумки.

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      Маргарита Пименова
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