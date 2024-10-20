Киселев заявил о сенсационных словах Путина на встрече стран БРИКС

Киселев: слова Путина на встрече с главами СМИ стран БРИКС стали сенсационными

Заявления президента Владимира Путина на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС стали сенсационными для многих участников мероприятия. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

В частности, по его словам, много откровений было для представителей стран Латинской Америки и Египта. «Как по фактуре, по содержанию того, о чем говорил президент, так и по тому вниманию, которое они чувствовали со стороны российского лидера», — уточнил журналист.

По словам Киселева, на встрече также присутствовали глава CGTN Фань Юнь из Китая, исполнительный редактор индийского информационного агентства PTI Судхакар Наир, представители Саудовской Аравии, ОАЭ и африканских стран. Собеседник агентства отметил, что Путин получил возможность обратиться к многомиллиардной аудитории. Прошедшее мероприятие Киселев назвал суперуспешным.

Ранее политолог, эксперт ЭИСИ, заместитель гендиректора КГ «Полилог» Никита Сетов отметил, что подход Путина к БРИКС находит отклик во многих странах.