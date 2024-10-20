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05:59, 20 октября 2024Мир

Маск высмеял требования властей США к SpaceX

Маск: власти США заставили SpaceX изучить вероятность падения ракеты на китов

Фото: Rachel Wisniewski / File Photo / Reuters

Власти США потребовали от американской космической компании SpaceX перед запуском Starship провести исследования вероятности падения ракеты на акул и китов в океане. Об этом во время митинга в поддержку кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа рассказал владелец компании, бизнесмен Илон Маск.

Согласно полученным данным, с акулами все будет в порядке, отметил Маск, однако вся ситуация напомнила ему «комедийную сценку». Он добавил, что после исследования с акулами американские власти заинтересовались китами.

«Честно говоря, если космический корабль попадет в кита, так было предначертано, потому что вероятность такая низкая. Это как "Пункт назначения: китовая версия". Это была судьба кита», — пошутил предприниматель.

Ранее стало известно, что корпорация SpaceX запустила ракету Starship в пятый испытательный полет. В 15:25 по московскому времени Starship в пятый раз стартовала с площадки. В SpaceX полагают, что в будущем сверхтяжелую ракету можно будет использовать для доставки людей на Луну и Марс.

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      Маргарита Пименова
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