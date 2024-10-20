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13:01, 20 октября 2024Бывший СССР

На Украине приостановили бронирование от мобилизации

«Страна.ua»: власти Украины закрыли бронирование от мобилизации до 15 ноября

Фото: hurricanehank / Shutterstock / Fotodom

Украинцы не смогут оформить бронь от мобилизации до 15 ноября из-за решения властей приостановить этот процесс и провести аудит оформленных отсрочек. Об этом пишет издание «Страна.ua».

По данным журналистов, услуга бронирования от призыва, которая оформлялась через приложение «Дия» (аналог российских «Госуслуг» — прим. «Ленты.ру»), была закрыта как минимум до 15 ноября.

В эти сроки украинские территориальные центры комплектования (ТЦК) проведут аудит забронированных военнообязанных и выяснят, как много из них получили соответствующие документы незаконно.

Как считает издание, главной причиной такого шага стал «тотальный (до 70 процентов) срыв планов по мобилизации». 

Ранее на Украине сократили сроки обязательной явки в ТЦК по выписанной военкомами повестке. Он сократится с двух недель до семи дней.

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      Алевтина Запольская
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